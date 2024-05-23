Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Сигнал тревоги запустили в 00:28 мск.
В последний раз опасность по всей стране объявляли утром накануне, 22 мая.
Спустя примерно 20 минут, в 00:45 мск, сигнал тревоги начали отменять — сначала в Киеве, а затем и в других регионах.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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