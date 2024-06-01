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Общество ,  
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Власти Грузии ввели новое требование для въезда иностранцев

Власти Грузии сделали медицинскую страховку обязательной для въезда иностранцев
Тбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия (Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press)

С 1 июня при въезде на территорию Грузии каждый иностранец должен иметь медицинскую страховку, которая действует на протяжении всего времени пребывания в стране. Об этом свидетельствует информация на сайте МИД России.

Ранее для Грузии медицинские страховки были добровольными, а теперь их наличие обязательно. В противном случае придется оплатить штраф в размере 300 лари (около 10,2 тыс. руб.), отмечали в Ассоциации туроператоров России. Эта сумма вырастет в три раза, если штраф не будет уплачен в течение месяца.

Туроператоры рекомендуют оформлять страховку не позднее чем за пять дней до въезда в Грузию.

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Фото:Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Правительство Грузии установило требования к минимальной сумме страхового покрытия: для экстренных амбулаторных услуг — не менее 5 тыс. долларов или евро, для стационарного лечения — от 30 тыс. долларов или евро.

Для въезда граждан России в Грузию не нужна виза — только действующий загранпаспорт и теперь медицинская страховка.

В АТОР отметили, что цена страховки зависит от возраста путешественника, условий страхования, продолжительности поездки и тарифов страховой компании. В среднем для десятидневной поездки она может стоить от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Документ может быть оформлен на русском, английском или грузинском языке.

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