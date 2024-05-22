 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

Умерла профессор кафедры театрального искусства ИСИ и актриса Елена Муратова
Елена Муратова,&nbsp;1 декабря 1989 года
Елена Муратова, 1 декабря 1989 года (Фото: Игорь Зотин / ТАСС)

Заслуженная артистка России и профессор кафедры театрального искусства Института современного искусства (ИСИ) Елена Муратова умерла в возрасте 92 лет, сообщили в учебном учреждении.

В ИСИ она преподавала с 2004 года. Муратова написала образовательный курс «Художественное слово».

Актриса родилась в феврале 1932 года в Тифлисе в Закавказской СФСР. В 1957 году окончила ВГИК, руководителем курса у нее был советский режиссер Юлий Райзман. В 1958–2019 годах работала актрисой Театра киноактера. С 2019 года была в труппе Центра театра и кино.

Муратова сыграла главную роль в военном фильме «По ту сторону», роль Фатимы в «Шарфе любимой», также играла в фильме «Черный бизнес» и многих других.

В театре она исполняла роли Катерины и Варвары в «Грозе», Марселины в «Женитьбе Фигаро», Феи в «Волшебнике Изумрудного города». Играла главную роль в телеспектакле «Робеспьер», роль Бабушки в спектакле «Королевство кривых зеркал».

Актер театра «Поколение» Олег Зимин умер на 65-м году жизни
Общество
Олег Зимин

Актриса была сценаристом и автором пьес «Поэт Марина Цветаева», «Здесь, на синей земле», «Затонувший остров», «Улица Мандельштама». Последняя была написана по стихам, рассказам и дневникам поэта. Они шли в доме-музее в исполнении Муратовой и Евгения Радомысленского, который много лет заведовал кафедрой театрального искусства ИСИ.

Муратова была женой актера Раднэра Муратова, который известен своей работой в фильмах «Джентльмены удачи», «Баллада о солдате» и «12 стульев». Он умер в 2004 году в возрасте 76 лет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Институт театр современное искусство
Материалы по теме
Умер один из конструкторов «Союза-2» Сергей Дерюгин
Общество
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина
Общество
Актер театра «Поколение» Олег Зимин умер на 65-м году жизни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 17:18
Два жителя Лисичанска в ЛНР погибли в результате обстрела Политика, 22:10
В конгрессе США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов Спорт, 22:07
Путин поручил утвердить программы развития 10 регионов Политика, 22:02
В редакцию «Компании» пришли силовики Политика, 21:59
В ДНР сообщили о первой атаке ВСУ на республику с помощью ATACMS Политика, 21:58
Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак Политика, 21:46
Россиянка победила украинку и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» Спорт, 21:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей» Общество, 21:19
Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова Общество, 21:16
Почему США обвинили Россию в развертывании космического оружия Политика, 21:12
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на финал Лиги Европы Спорт, 21:01
Путин разрешил Американ Экспресс Банку самоликвидироваться Бизнес, 20:57
Клубы РПЛ проведут дома первые стыковые матчи за право остаться в элите Спорт, 20:57
На Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт Политика, 20:54