Актер театра «Поколение» Олег Зимин умер на 65-м году жизни
Актер Московского детского музыкально-драматического театра Олег Зимин умер в 64 года, сообщается на сайте театра.
«28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе», — сказано в сообщении.
Зимин служил в театре с 2006 года. Он был солистом-вокалистом в музыкальных постановках (играл Правдина в «Недоросле» по пьесе Дениса Фонвизина, Михаила Кутузова в «Гусарской балладе» по пьесе «Давным-давно» Александра Гладкова и др.) и ведущим тематических концертных программ и вечеров.
Актер окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) и Российскую академию музыки им. Гнесиных. Свою карьеру начал в 1983-м в Ростовском государственном музыкальном театре.
Театр «Поколение» появился в 2022-м путем объединения Московского детского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева и Московского драматического театра «Сопричастность».
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