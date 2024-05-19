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Общество ,  
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Актер театра «Поколение» Олег Зимин умер на 65-м году жизни

Олег Зимин
Олег Зимин (Фото: olegzimin59 / VK)

Актер Московского детского музыкально-драматического театра Олег Зимин умер в 64 года, сообщается на сайте театра.

«28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе», — сказано в сообщении.

Зимин служил в театре с 2006 года. Он был солистом-вокалистом в музыкальных постановках (играл Правдина в «Недоросле» по пьесе Дениса Фонвизина, Михаила Кутузова в «Гусарской балладе» по пьесе «Давным-давно» Александра Гладкова и др.) и ведущим тематических концертных программ и вечеров.

Актер окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) и Российскую академию музыки им. Гнесиных. Свою карьеру начал в 1983-м в Ростовском государственном музыкальном театре.

Театр «Поколение» появился в 2022-м путем объединения Московского детского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева и Московского драматического театра «Сопричастность».

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