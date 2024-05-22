В Швейцарии создадут федеральный реестр экономических бенефициаров

В Швейцарии создадут реестр бенефициаров компаний для борьбы с отмыванием денег

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В Швейцарии в рамках борьбы с отмыванием денег введут федеральный реестр, в который швейцарские компании должны будут вносить информацию о своих бенефициарных владельцах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Законопроект «О прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициарных владельцев» предусматривает упрощенную регистрацию ассоциаций и фондов и других юридических форм (ИП и ООО). Федеральный совет передал проект на рассмотрение парламента. Ожидается, что он вступит в силу не раньше начала 2026 года.

Реестр должен позволить правоохранительным органам с большей скоростью и уверенностью определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой.

«Реестр не будет общедоступным. Им будет управлять Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP), чтобы использовать существующую инфраструктуру и ноу-хау органов, ведущих коммерческий реестр», — говорится в сообщении правительства.

Отмывание денег через юрлица и трасты и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу целостности финансовой системы, что «также очевидно с учетом текущих проблем, связанных с введением международных санкций против России», добавили в ведомстве.

В феврале Bloomberg сообщил, что швейцарская федеральная прокуратура ведет ряд предварительных расследований по подозрениям в уклонении от санкций против России.

Швейцарское общественное радио ранее сообщало, что агентство по мониторингу и обеспечению соблюдения санкций SECO следит за тремя компаниями, торгующими сырьевыми товарами, на предмет возможных нарушений. По данным SRF, эти компании обходили швейцарские санкции против России.