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Война санкций ,  
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В Швейцарии заявили о расследованиях по обходу антироссийских санкций

Bloomberg: в Швейцарии ведут ряд расследований по обходу санкций против России
Сюжет
Война санкций
Федеральная прокуратура Швейцарии ведет ряд предварительных расследований по подозрению в обходе санкций против России. Как сообщало SRF, агентство по санкциям (SECO) передало дела двух торгующих сырьем компаний

Швейцарская федеральная прокуратура ведет ряд предварительных расследований по подозрениям в уклонении от санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства в ответ на запрос.

Прокуратура находится в тесном контакте с швейцарским агентством, ответственным за мониторинг и обеспечение соблюдения санкций (SECO) и швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег. «В настоящее время проводятся различные расследования, о которых не может быть предоставлено никакой дополнительной информации», — говорится в сообщении.

SECO отказалась от комментариев агентству. Прокуратура отказалась сообщить, передавала ли SECO какие-либо дела ей для расследования, но заявила, что начнет расследование только в том случае, если будет подано соответствующее заявление.

13 февраля швейцарское общественное радио (SRF) со ссылкой на источники сообщило, что SECO следит за тремя компаниями, торгующими сырьевыми товарами, на предмет возможных нарушений и передала федеральной прокуратуре дела двух из них, классифицировав их как особо тяжкие.

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Фото:destinus.com

По данным SRF, эти компании обходили швейцарские санкции против России с помощью дочерних компаний, базирующихся, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или других государствах Персидского залива. Swiss Info отмечала, что такой путь может быть незаконным, в частности, если денежные потоки перемещаются между "дочкой" и материнской компанией в Швейцарии или если из Швейцарии отправляются бизнес-инструкции.

До этого швейцарская федеральная прокуратура не брала на себя расследования подобных нарушений, поскольку, согласно закону страны об эмбарго, SECO может самостоятельно отслеживать и наказывать за мелкие правонарушения. В случаях с особо тяжкими преступлениями компаниям может грозить максимальный штраф в размере 1 млн швейцарских франков ($1,13 млн).

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SRF отмечает, что одна из двух рассматриваемых компаний, название которой известно радиостанции, через юриста сообщила, что швейцарская прокуратура с ней не связывалась.

Швейцария после начала военной операции на Украине присоединилась к санкциям ЕС в отношении России и введенному странами G7 потолку цен на нефть и нефтепродукты. В то же время Берн отказался поставлять вооружения обеим сторонам конфликта, сославшись на нейтралитет. 

Россия считает вводимые санкции нелегитимными. 

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Федеральная прокуратура Швейцарии Швейцария обход санкций предварительное расследование
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