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Технологии и медиа ,  
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⁠Власти Китая выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Andy Wong / Getty Images)

Китайские власти выпустили чат-бот, обученный на идеях председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Основой чат-бота стала большая языковая модель, обученная на политической доктрине «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» и другой литературе, предоставленной Управлением кибербезопасности Китая (САС). Чат-бот может отвечать на вопросы, формировать отчеты, обобщать информацию, переводить с китайского на английский.

Пока нейросеть использует только исследовательский центр под руководством САС. Но в будущем чат-бот могут сделать доступным для более широкого круга пользователей, пишет FT.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Sensor Tower сообщило, что чат-бот Doubao компании ByteDance (владеет соцсетью TikTok) стал самым популярным чат-ботом на базе искусственного интеллекта в Китае. За год (с апреля 2023 года по апрель 2024 года) приложение Doubao на iOS скачали почти 9 млн раз. Число активных пользователей в месяц превысило 4 млн.

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Си Цзиньпин Китай чат-бот нейросети
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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