«Сапсаны» задержали из-за загоревшейся в Подмосковье электрички
Несколько поездов задержали и отменили из-за возгорания электрички на станции Поварово в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем телеграм-канале.
Задержаны два поезда «Сапсан» и «Ласточка» из Москвы в Петербург, поезд № 64 Самара — Петербург, а также пригородные поезда Москва — Тверь, Москва — Крюково и Тверь — Москва.
Кроме того, отменены три пригородных поезда на участках Поварово — Подсолнечная, Поваровка — Тверь и Подсолнечная — Поваровка. Со станции Поварово до Твери с заездом в Клин и на станцию Подсолнечная организовали движение автобусов.
Электричка, следующая из Москвы в Тверь, загорелась на станции Поварово около 14:52. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Поезда пустили по соседнему пути.
Причины происшествия выясняются. Октябрьская железная дорога сообщила, что «не исключается возможность занесения источника огня извне».
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