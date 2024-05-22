«Сапсаны» задержали из-за загоревшейся в Подмосковье электрички

Несколько поездов задержали и отменили из-за пожара в электричке в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Несколько поездов задержали и отменили из-за возгорания электрички на станции Поварово в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в своем телеграм-канале.

Задержаны два поезда «Сапсан» и «Ласточка» из Москвы в Петербург, поезд № 64 Самара — Петербург, а также пригородные поезда Москва — Тверь, Москва — Крюково и Тверь — Москва.

Кроме того, отменены три пригородных поезда на участках Поварово — Подсолнечная, Поваровка — Тверь и Подсолнечная — Поваровка. Со станции Поварово до Твери с заездом в Клин и на станцию Подсолнечная организовали движение автобусов.

Электричка, следующая из Москвы в Тверь, загорелась на станции Поварово около 14:52. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Поезда пустили по соседнему пути.

Причины происшествия выясняются. Октябрьская железная дорога сообщила, что «не исключается возможность занесения источника огня извне».