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В Чувашии машина скорой с мигалками снесла легковушку и перевернулась

В Чувашии машина скорой с мигалками снесла легковушку и перевернулась
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В Чувашии машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Lada Priora, погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщило республиканское управление МВД.

ДТП произошло в 12:35 на 42-м км трассы А-151 в городе Канаш. По данным полиции, 19-летний водитель легковушки, которая ехала со стороны села Шихазаны в Канаш, при повороте на перекрестке не уступил дорогу машине скорой, которая ехала с включенными спецсигналами. Судя по фото, которое опубликовало МВД, после столкновения машина скорой перевернулась.

В результате ДТП погибла 40-летняя пассажирка Lada, которая находилась на переднем сиденье. Водитель попал в больницу. Также были госпитализированы водитель скорой и двое пассажиров — четырехлетний мальчик и его 40-летняя мама. Двое медработников не пострадали.

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На место происшествия приехал канашский межрайонный прокурор Сергей Алексеев, сообщила прокуратура Чувашии. Ведомство организовало доследственную проверку.

Чувашское управление Следственного комитета уточнило, что пострадавший водитель легковушки попал в больницу в тяжелом состоянии. Ведомство также организовало доследственную проверку.

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Теги
ДТП Чувашия МВД Скорая помощь Lada Priora
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