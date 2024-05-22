В Чувашии машина скорой с мигалками снесла легковушку и перевернулась

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В Чувашии машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Lada Priora, погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщило республиканское управление МВД.

ДТП произошло в 12:35 на 42-м км трассы А-151 в городе Канаш. По данным полиции, 19-летний водитель легковушки, которая ехала со стороны села Шихазаны в Канаш, при повороте на перекрестке не уступил дорогу машине скорой, которая ехала с включенными спецсигналами. Судя по фото, которое опубликовало МВД, после столкновения машина скорой перевернулась.

В результате ДТП погибла 40-летняя пассажирка Lada, которая находилась на переднем сиденье. Водитель попал в больницу. Также были госпитализированы водитель скорой и двое пассажиров — четырехлетний мальчик и его 40-летняя мама. Двое медработников не пострадали.

На место происшествия приехал канашский межрайонный прокурор Сергей Алексеев, сообщила прокуратура Чувашии. Ведомство организовало доследственную проверку.

Чувашское управление Следственного комитета уточнило, что пострадавший водитель легковушки попал в больницу в тяжелом состоянии. Ведомство также организовало доследственную проверку.