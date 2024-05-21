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В Урюпинске автомобиль чуть не уехал в дыру в асфальте. Видео

В Урюпинске автомобиль чуть не уехал в дыру в асфальте

В Урюпинске автомобиль чуть не уехал в дыру в асфальте. Видео
Video

Видеокадры из Урюпинска, где на перекрестке образовалась большая дыра. Туда едва не упал один из автомобилей, очевидец бросился на помощь водителю.

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дыра асфальт ДТП
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