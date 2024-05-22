Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов скончалась 20 мая. Ей было 82 года. Прощание с ней пройдет 23 мая в Иерусалимском храме в подмосковном Воскресенске.
Ирина Пуговкина-Лаврова родилась 27 августа 1941 года. Она работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями.
С народным артистом СССР Михаилом Пуговкиным она прожила в браке 18 лет. После смерти актера в 2008 году она руководила Центром Михаила Пуговкина в здании Дворца культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Там хранятся фотографии артиста, его вещи, сценические костюмы и коллекция кинофильмов.
Михаил Пуговкин — советский и российский актер театра и кино. Он наиболее известен по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Ирина Лаврова — его третья супруга, они поженились в 1991 году.
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