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Общество ,  
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Власти отвергли обвинения в установке низких дверей в туалете школы

Власти в Татарстане сочли приемлемыми двери высотой 140 см в школьном туалете

В управлении образования Сабинского муниципального района в Татарстане сообщили РБК, что размер дверей, установленных в школьном туалете в гимназии в преддверии ЕГЭ, соответствует нормам.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в туалете гимназии установили двери маленького размера, что вызвало недовольство как у школьников, так и у их родителей.

«Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 см», — цитирует SHOT одного из родителей. Кроме того, канал опубликовал фотографию школьника, вставшего за дверь одной из кабинок, на которой верх двери находится значительно ниже пояса.

«Фотографии, распространяемые в сети Интернет, не соответствуют действительности. Ребенок встал на что-то, и сфоткали — двери размером 1 м 40 см», — сказали РБК в МКУ Сабинского района.

Там пояснили, что в гимназии, которая является пунктом проведения экзамена, были заменены двери туалетов «в связи с тем, что петли предыдущих массивных дверей не удерживали конструкцию, часто приходилось проводить ремонт дверей».

Размер новых дверей составляет 140 см от пола, «что обеспечивает приемлемые гигиенические условия», заверили в организации.

Сдающие ЕГЭ досрочно смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании
Общество
Фото:Photoagency Interpress / Global Look Press

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 5 июля. 23 мая выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии; 28 мая — русскому языку; 31 мая — математике базового и профильного уровней; 4 июня — по обществознанию и физике; 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля в зависимости от выбранного предмета.

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Теги
Республика Татарстан гимназия туалеты новости
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