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Политика ,  
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Эрдоган получил право самостоятельно объявлять мобилизацию в стране

Фото: Sebastian Kahnert / Dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / Dpa / Global Look Press

Президент Турции получил полномочия самостоятельно объявлять всеобщую или частичную мобилизацию в стране в случае возникновения внутренних или внешних угроз. Это следует из новых законодательных норм, опубликованных в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

Глава государства отменил «Положение о мобилизации и состоянии войны», действовавшее с 24 мая 1990 года, и утвердил новый аналогичный документ. Полномочия объявлять мобилизацию перешли президенту от Совета министров.

В документе говорится, что президент получил право объявлять частичную или всеобщую мобилизацию в случае войны, восстания, возникновения внутренних или внешних угроз территориальной целостности республики. Он может засекретить документы, связанные с мобилизацией.

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Фото:Kursat Bayhan / Getty Images

В постановлении также говорится, что в случае объявления мобилизации все граждане, уволенные из Вооруженных сил, жандармерии и береговой охраны будут считаться состоящими в запасе. В резерв могут попасть и те, кто был уволен с военной службы после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Тогда в результате столкновений в стране погиб 241 человек, а более 2 тыс. получили ранения. В Турции арестовали более 40 тыс. человек по подозрению в организации и причастности к путчу. Режим чрезвычайного положения действовал три месяца.

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