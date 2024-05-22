 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В КНДР выявили новый порядок демонстрации портретов трех Кимов

Ким Чен Ын (в центре)
Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Жители Северной Кореи начали украшать стены портретами нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына наряду с изображениями его предшественников — основателя республики Ким Ир Сена и его преемника, отца сегодняшнего председателя Госсовета Ким Чен Ира. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на фотографии в северокорейских СМИ.

Южнокорейское агентство Рёнхап обратило внимание, что демонстрация трех размещенных рядом портретов в государственных СМИ КНДР произошла впервые. По его информации, это происходит в рамках последовательного усиления культа личности нынешнего лидера.

«Это очень важно, поскольку изображение портрета Ким Чен Ына рядом с портретами его предшественников означает его равное положение с бывшими лидерами», — пояснил старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хонг Мин.

Он уточнил, что подобная демонстрация может стать широко распространенной в других местах.

Ким Чен Ын призвал «как никогда» готовиться к войне и изучил макет Сеула
Политика
Ким Чен Ын (в центре)

Три портрета показаны висящими в классе в центральной школе для подготовки кадров Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства здания 21 мая.

По сведениям Bloomberg, портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в стране можно встретить повсеместно, в том числе в квартирах, метро, офисах. Они высоко ценятся, их необходимо спасать любой ценой, в том числе, как сообщал несколько лет назад портал DailyNK, с риском для своей жизни или для жизней своих близких.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
КНДР Ким Чен Ын портрет личность
Материалы по теме
Сестра Ким Чен Ына назвала предназначение оружия, производимого в КНДР
Политика
Ким Чен Ын заявил о новой эпохе дружбы России и Северной Кореи
Политика
Ким Чен Ын протестировал новейший танк
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
ФАС завела дело на МТС из-за подорожания услуг связи Бизнес, 16:11
Гибель Раиси и Абдоллахияна приостановила переговоры Ирана с МАГАТЭ Политика, 16:10
Citi оштрафовали на $79 млн за вызвавшую обвал рынков ошибку трейдера Инвестиции, 16:07
ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций Политика, 16:04
УЕФА назвал место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 Спорт, 15:58
Эрдоган получил право самостоятельно объявлять мобилизацию в стране Политика, 15:55
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию ЗАЭС Политика, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подмосковье загорелась электричка Общество, 15:48
В СПЧ заявили о попытках накруток сторонниками никабов в опросе РБК Политика, 15:46
4 тезиса, которые должны сказать ребенку родители при выборе профессии Pro, 15:43
Китай ввел санкции против 12 компаний и 10 топ-менеджеров из США Политика, 15:43
ЦБ описал схему, по которой мошенники обманывают военных Общество, 15:38
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области Политика, 15:27
Трейдеры перевели на биржи $300 млн в Ethereum перед решением SEC по ETF Крипто, 15:22