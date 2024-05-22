В КНДР выявили новый порядок демонстрации портретов трех Кимов

Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Жители Северной Кореи начали украшать стены портретами нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына наряду с изображениями его предшественников — основателя республики Ким Ир Сена и его преемника, отца сегодняшнего председателя Госсовета Ким Чен Ира. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на фотографии в северокорейских СМИ.

Южнокорейское агентство Рёнхап обратило внимание, что демонстрация трех размещенных рядом портретов в государственных СМИ КНДР произошла впервые. По его информации, это происходит в рамках последовательного усиления культа личности нынешнего лидера.

«Это очень важно, поскольку изображение портрета Ким Чен Ына рядом с портретами его предшественников означает его равное положение с бывшими лидерами», — пояснил старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хонг Мин.

Он уточнил, что подобная демонстрация может стать широко распространенной в других местах.

Три портрета показаны висящими в классе в центральной школе для подготовки кадров Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства здания 21 мая.

По сведениям Bloomberg, портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в стране можно встретить повсеместно, в том числе в квартирах, метро, офисах. Они высоко ценятся, их необходимо спасать любой ценой, в том числе, как сообщал несколько лет назад портал DailyNK, с риском для своей жизни или для жизней своих близких.