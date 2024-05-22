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Палестино-израильский конфликт ,  
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Норвегия объявила о признании палестинского государства

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Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС
Решение о признании Палестины норвежские власти обосновали необходимостью для установления мира на Ближнем Востоке, а также последующей возможностью привлекать палестинское государство к ответственности
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Правительство Норвегии объявило о признании Палестины суверенным государством, передал телеканал NRK.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре объявил об этом на пресс-конференции. Решение вступит в силу 28 мая.

«После признания Палестины мы сможем сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства, а также сможем привлечь палестинское государство к ответственности», — заявил Стёре.

В начале мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 21 мая Палестину признают Испания, Ирландия и некоторые другие страны объединения. Позднее власти ряда стран сообщили, что это может произойти до конца месяца. В Словении заявили о планах признать государственность Палестины к середине июня.

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Фото:UN Photo

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. Она находилась под управлением Османской империи, в 1922 году мандат на ее управление получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

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София Шошина София Шошина
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