Норвегия объявила о признании палестинского государства

Решение о признании Палестины норвежские власти обосновали необходимостью для установления мира на Ближнем Востоке, а также последующей возможностью привлекать палестинское государство к ответственности

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Правительство Норвегии объявило о признании Палестины суверенным государством, передал телеканал NRK.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре объявил об этом на пресс-конференции. Решение вступит в силу 28 мая.

«После признания Палестины мы сможем сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства, а также сможем привлечь палестинское государство к ответственности», — заявил Стёре.

В начале мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 21 мая Палестину признают Испания, Ирландия и некоторые другие страны объединения. Позднее власти ряда стран сообщили, что это может произойти до конца месяца. В Словении заявили о планах признать государственность Палестины к середине июня.