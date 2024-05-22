США отправили в Британию бомбардировщики B-52
США отправили в Великобританию еще одну группу стратегических бомбардировщика B-52, сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге. Его слова приводит журнал Air&Space Forces.
Он отметил, что оперативная группа бомбардировщиков «предоставит многочисленные возможности для обучения и ведения боевых действий вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами».
Самолеты вылетели с базы Военно-воздушных сил США в Майноте (штат Северная Дакота). Первые B-52 приземлились на британской авиабазе в Фэрфорде 20 мая, сообщалось в пресс-релизе ВВС США в Европе (USAFE). Всего в оперативную группу планируется включить четыре бомбардировщика с Майнота, уточнил Райдер.
Это уже третья оперативная группа американских бомбардировщиков, развернутая в Европе в этом году. Самолеты B-1 были отправлены в феврале в Швецию и в марте в Испанию.
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