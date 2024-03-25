В США назвали безопасным взаимодействие своих «стратегов» B-1 с МиГ-31
Действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1, были «безопасными и профессиональными», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВС США.
«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в заявлении.
ВВС США утверждают, что бомбардировщики летели для планового развертывания в Европе. По данным Fox News, самолеты направлялись из штата Техас на американскую авиабазу в Испании.
Минобороны России накануне, 24 марта, сообщило о приближении двух бомбардировщиков В-1 ВВС США к российской границе в Баренцевом море. В воздух поднимался истребитель Миг-31. После этого американские бомбардировщики скорректировали курс. «Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в министерстве.
B-1 — сверхзвуковой американский бомбардировщик, принят на вооружение в 1980-х годах. Его использовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при проведении операций в Афганистане. Всего было построено 100 бомбардировщиков B-1, в эксплуатации остаются не менее 60 на базах Эллсворт в Южной Дакоте и Дайс в Техасе.
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