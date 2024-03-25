 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США назвали безопасным взаимодействие своих «стратегов» B-1 с МиГ-31

ВВС США: взаимодействие бомбардировщиков B-1 с МиГ-31 было безопасным

Действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1, были «безопасными и профессиональными», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в заявлении.

ВВС США утверждают, что бомбардировщики летели для планового развертывания в Европе. По данным Fox News, самолеты направлялись из штата Техас на американскую авиабазу в Испании.

На перехват американского «Посейдона» в Баренцевом море подняли МиГ-31
Политика
Истребитель МиГ-31

Минобороны России накануне, 24 марта, сообщило о приближении двух бомбардировщиков В-1 ВВС США к российской границе в Баренцевом море. В воздух поднимался истребитель Миг-31. После этого американские бомбардировщики скорректировали курс. «Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в министерстве.

B-1 — сверхзвуковой американский бомбардировщик, принят на вооружение в 1980-х годах. Его использовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при проведении операций в Афганистане. Всего было построено 100 бомбардировщиков B-1, в эксплуатации остаются не менее 60 на базах Эллсворт в Южной Дакоте и Дайс в Техасе.

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Кадры из зала суда с третьим подозреваемым в теракте

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
МиГ-31 бомбардировщик США Баренцево море
Материалы по теме
Два Ту-160 ВКС совершили 14-часовой полет над Баренцевым морем
Политика
Россия подняла МиГ-31 из-за норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В США назвали безопасным взаимодействие своих «стратегов» B-1 с МиГ-31 Политика, 04:00
Корабли Тихоокеанского флота отработали уничтожение субмарины Политика, 03:48
«Известия» узнали о плане декриминализировать работу врачей в России Общество, 03:37
В Минстрое предложили ввести нормы затрат на обслуживание лифтов в домах Бизнес, 03:26
Эксперты оценили возможность России заработать на экспорте воды в ЕС Экономика, 03:01
Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса» Политика, 02:58
Kan узнал о согласии Израиля выдать 700 заключенных в обмен на заложников Политика, 02:58
Маск предупредил о «конце» Америки при победе демократов на выборах в США Политика, 02:21
В Азербайджане назвали фейком данные о поставках снарядов Украине Политика, 02:07
Как россияне поставили рекорд по длительности рабочего дня. Инфографика Экономика, 02:00
Постпред России в ОЗХО заявил о применении ВСУ химоружия производства США Политика, 01:44
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 01:14
В Одессе и области прогремели взрывы Политика, 01:13
Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе» Общество, 01:06