В США назвали безопасным взаимодействие своих «стратегов» B-1 с МиГ-31

Действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1, были «безопасными и профессиональными», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

«Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в заявлении.

ВВС США утверждают, что бомбардировщики летели для планового развертывания в Европе. По данным Fox News, самолеты направлялись из штата Техас на американскую авиабазу в Испании.

Минобороны России накануне, 24 марта, сообщило о приближении двух бомбардировщиков В-1 ВВС США к российской границе в Баренцевом море. В воздух поднимался истребитель Миг-31. После этого американские бомбардировщики скорректировали курс. «Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в министерстве.