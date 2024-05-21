В Москве обнаружили в реке тело малолетнего ребенка

Фото: Прокуратура города Москвы

В реке Чурилиха в парке московского района Кузьминки обнаружили тело малолетнего ребенка, сообщает прокуратура столицы в своем телеграм-канале.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

На место для координации действий выехал первый заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Вадим Филиппов.

Об обнаруженном в водоеме на юго-востоке Москвы теле ребенка сообщает также пресс-служба Следственного комитета. Ведется доследственная проверка, уточнили в ведомстве.