В Москве обнаружили в реке тело малолетнего ребенка
В реке Чурилиха в парке московского района Кузьминки обнаружили тело малолетнего ребенка, сообщает прокуратура столицы в своем телеграм-канале.
«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.
На место для координации действий выехал первый заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Вадим Филиппов.
Об обнаруженном в водоеме на юго-востоке Москвы теле ребенка сообщает также пресс-служба Следственного комитета. Ведется доследственная проверка, уточнили в ведомстве.
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