В летних каникулах школьники увидели возможность заработать до ₽100 тыс.

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Почти каждый десятый российский школьник (9%) планирует заработать на летних каникулах более 100 тыс. руб. К таким выводам пришли эксперты образовательной компании MAXIMUM Education и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в результате исследования (есть у РБК).

Каждый пятый подросток намерен заработать 30–50 тыс. во время каникул, 24% — 15–30 тыс. руб. На 70 тыс. руб. рассчитывают 12% школьников, столько же ждут, что заработают летом до 15 тыс. руб.

Каждый пятый подросток хочет устроиться официантом. По 10% хотят устроиться курьерами или работниками склада. Почти столько же — 9% — хотят заработать на фрилансе, 7% участников опроса на лето станут продавцами.

Опрос проводили в мае 2024 года среди российских учеников с 7-го по 11-й класс и их родителей. Метод проведения исследования — email-опрос. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек из всех регионов России.

Работу школьники ищут на специальных сервисах, с помощью соцсетей или через семью и знакомых.

Часть молодых людей отказалась от мысли поработать на каникулах. 40% из них будут продолжать учиться, почти каждый пятый намерен только отдыхать.

В апреле сервис hh.ru сообщил, что 48% россиян не готовы снизить зарплатные ожидания ради ускоренного поиска работы. За год этот показатель вырос на 8%.

Наименее гибкими в этом вопросе оказались жители Северо-Западного федерального округа, а также работники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья.

К более низкой зарплате на новом месте не готовы работники из сферы автомобильного бизнеса, закупок, добычи сырья, транспорта и логистики, а также строительства.