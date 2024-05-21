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Общество ,  
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Участника «голой вечеринки» оштрафовали на 200 тыс. за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Участника «голой вечеринки» Насти Ивлеевой певца Павла Бабака оштрафовали за гей-пропаганду, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в телеграм-канале.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 268 Южнопортового района столицы. Певца оштрафовали по ч. 3 ст. 6.21 КоАП России — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

«Бабак Павел привлечен к административной ответственности <...> с назначением административного штрафа 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Вечеринка блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голые») состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Гостями вечера стали журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, певица Анна Asti и другие. После публикации их фото в соцсетях Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено) на снимках и видео мероприятия.

Концерты многих из участников вечеринки отменили, артисты приносили публичные извинения. Против Ивлеевой подали несколько судебных исков о неуплате налогов и о взыскании морального ущерба.

Одного из участников вечеринки — рэпера Vacío — в декабре арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тыс. руб. за «гей-пропаганду». После суд дал ему еще десять суток ареста. В начале января рэперу вручили повестку в военкомат.

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Персоны
клуб Мутабор Настя Ивлеева голая вечеринка
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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