Reuters узнал о тайной встрече сподвижников Трампа с Нетаньяху
Трое сотрудников администрации бывшего президента США Дональда Трампа провели в понедельник, 20 мая, встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими общественными деятелями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с вопросом.
По его данным, в состав делегации с американской стороны входили бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-посол США в Объединенных Арабских Эмиратах Джон Раколта, а также покинувший пост посла Соединенных Штатов в Швейцарии Эд Макмаллен.
Маршрут поездки и ее цели не разглашались.
По данным неназванного источника агентства, среди основных целей поездки было лучшее понимание сложной внутриполитической ситуации в Израиле. Коалиция Нетаньяху страдает от внутренних разногласий, и многие израильтяне обвиняют его правительство в неспособности предотвратить нападение ХАМАС 7 октября, уточнил собеседник агентства.
Накануне главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил о запросе на получение ордеров на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
Также запрошены ордера в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — командира «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического главы группировки Исмаила Хании.
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