МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве
МЧС Москвы предупредило горожан об ожидающихся с полудня вторника грозе и усилении ветра, говорится в сообщении ведомства.
«В Москве 21 мая ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в экстренном предупреждении.
В связи с этим москвичам рекомендуется при управлении машиной в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При этом следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, а парковать автомобили только вдали от деревьев.
Кроме того, в МЧС советуют на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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