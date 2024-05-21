Украинские власти сообщили о повреждении промышленности под Херсоном
В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждение промышленный объект, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.
По его словам, помимо промышленного объекта пострадали насосная станция и газопровод. Подачу газа перекрыли, угрозы возникновения пожара не было. Прокудин не уточнил, где именно расположены поврежденные объекты.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра.
«Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск.
Украина контролирует правый берег Днепра, Россия — левый.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования