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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти сообщили о повреждении промышленности под Херсоном

В подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден промышленный объект
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждение промышленный объект, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

По его словам, помимо промышленного объекта пострадали насосная станция и газопровод. Подачу газа перекрыли, угрозы возникновения пожара не было. Прокудин не уточнил, где именно расположены поврежденные объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра.

«Мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск.

Украина контролирует правый берег Днепра, Россия — левый.

Украинские власти сообщили о повреждении промышленности под Херсоном
Украинские власти сообщили о повреждении промышленности под Херсоном

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