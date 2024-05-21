Украинские власти сообщили о повреждении промышленности под Херсоном

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В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждение промышленный объект, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

По его словам, помимо промышленного объекта пострадали насосная станция и газопровод. Подачу газа перекрыли, угрозы возникновения пожара не было. Прокудин не уточнил, где именно расположены поврежденные объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.