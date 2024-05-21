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Политика ,  
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Антонов назвал лицемерием оценки США шагов МУС в адрес Израиля и России

Посол Антонов: оценки США действий МУС в адрес Израиля и России — лицемерие

Позиция США по действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля — пример двойных стандартов и лицемерия, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — так Антонов прокомментировал слова главы Пентагона о том, что США продолжат поддерживать МУС относительно расследования событий на Украине, несмотря на требование выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

По его словам, Штаты эксплуатируют правозащитную проблематику ради «сведения счетов с неугодными государствами».

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Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США рассматривает все варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС из-за заявления прокурора Карима Хана о том, что суд добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в вопросе действий МУС в отношении России и Израиля, Иерусалим выражает готовность сотрудничать с инстанцией, а Москва — нет, что делает ситуации «фундаментально различными».

По словам Миллера, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В случае с Израилем и Палестиной ни на одну из сторон она не распространяется, а в случае с Украиной и Россией — Киев признает юрисдикцию суда, сказал представитель госдепа.

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которые предположительно виновны «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда в Гааге ничтожным. Россия отвергает обвинения в насильном вывозе детей, Путин говорил, что не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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Теги
Анатолий Антонов МУС ордер на арест Владимир Путин Биньямин Нетаньяху
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