Росреестр поддержал самозапрет на сделки с недвижимостью

Росреестр поддержал проект по самозапрету на сделки с недвижимостью

Росреестр концептуально поддерживает разработку законопроекта, который вводит механизм самозапрета на совершение сделок с недвижимостью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на запрос члена комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова («Единая Россия»).

19 мая Колунов направил главе Росреестра Олегу Скуфинскому письмо с предложением ввести такой механизм. Инициатива направлена против мошеннических схем, связанных с регистрацией недвижимости. После поддержки со стороны профильного ведомства он анонсировал заработку законопроекта.

В Росреестре отметили, что законом уже предусмотрены меры, направленные на защиту прав собственников недвижимого имущества от возможных неправомерных действий третьих лиц, «связанных в том числе с отчуждением недвижимого имущества». Например, установлены правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

Колунов пояснил, что запрет предлагается устанавливать через Единый портал государственных услуг или многофункциональные центры. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент аналогичным способом.

Сегодня уже есть возможность блокировки сделок с недвижимостью на портале госуслуг, однако, чтобы воспользоваться ею, необходим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, отметил Колунов. «Для пожилых людей, например, это представляется сложным — мобильное приложение, регистрация и так далее. Многие из них без посторонней помощи просто не справятся», — сказал он.