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Камерунца выдворили из России за поддержку мятежников в Сирии и Украине

Камерунца депортировали из России из-за слов в поддержку террористов

Гражданина Камеруна депортировали из России после высказываний в поддержку "мятежных сил на Украине и в Сирии», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Белгородской области.

Фигурант был «сторонником радикального ислама», работая на строительных объектах Валуйского городского округа, он неоднократно выражал поддержку террористическим группировкам в Нигере, говорится в сообщении.

Кроме того, он проживал на территории России с нарушением правил пребывания, отметили в ФСБ. Решением Валуйского районного суда он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию, ему было назначено наказание в виде административного выдворения за пределы страны в форме принудительного выезда.

Суд Белгородской области приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего монаха
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В июле 2023 года в Белгородской области суд приговорил бывшего монаха к пяти годам тюрьмы за призывы к террористической деятельности. По данным спецслужбы, монах-отшельник из Валуйского района публиковал видео в Сети, где призывал к проведению террористических действий.

В феврале 2023 года сотрудники ФСБ по Белгородской области обнаружили телеграм-канал, владелец которого призывал к насилию над чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов. По их данным, канал принадлежит бывшему монаху из Валуйского округа.

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Теги
Камерун выдворение из России депортация Белгородская область
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