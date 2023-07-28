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Общество ,  
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Суд Белгородской области приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего монаха

ФСБ: в Белгородской области бывшего монаха осудили на пять лет за призывы к терроризму
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Белгородской области коллегия второго Западного окружного военного суда приговорила бывшего монаха к пяти годам тюрьмы за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает «РИА Новости».

По данным спецслужбы, монах-отшельник из Валуйского района публиковал видео в Сети, где призывал к проведению террористических действий. В отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Помимо тюремного заключения монаху запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей, на четыре года.

Как уточняет «Бел.ру», мужчина состоял в штате раскольнической структуры РПЦ за границей и был монахом-отшельником.

В середине февраля местный портал go31.ru сообщил, что сотрудники ФСБ обнаружили телеграм-канал, владелец которого призывал к насилию над чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов. По их данным, канал принадлежит бывшему монаху из Валуйского округа.

Теги
Белгородская область ФСБ монах тюрьма пропаганда терроризма
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