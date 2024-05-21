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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать продление ареста, следует из картотеки суда.

Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода останутся под стражей до 22 августа, постановления о продлении ареста вступили в силу 21 мая.

Фигуранты дела находятся под арестом с конца марта.

В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о «Крокусе»
Политика
Фигуранты дела о теракте в &laquo;Крокус сити холле&raquo; Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджон Юсуфзод и Муххамад Шарипзода (слева направо)

О задержании устроивших нападение в концертном зале ФСБ доложила в ночь после теракта, который произошел 22 марта. Их задержали в Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault, а позднее арестовали.

Всего в деле 12 фигурантов. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

19 мая в суд поступила апелляционная жалоба на продление ареста на три месяца Якубджону Юсуфзоде, Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде и Назримаду Лутфуллои, все четверо внесены в реестр террористов России.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт обжалование ареста
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