Ленобласть заплатит за рождение первых двух детей региональный маткапитал
Жительницы Ленинградской области будут получать региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, выплаты составят 140 и 70 тыс. руб. соответственно.
Дрозденко пообещал, что выплаты получат все семьи, в которых дети родились с начала этого года.
Условием станет возраст матери: до 27 лет при рождении первенца, до 30 — при рождении второго ребенка. Кроме того, в отдельных случаях выплату сможет получить и отец ребенка.
С 1 февраля сумма общероссийского материнского капитала при рождении первенца составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб.
Наряду с федеральным материнским капиталом регионы устанавливают свои выплаты на детей. Так, размер маткапитала в Ленинградской области при рождении третьего ребенка или последующих детей в 2024 году составляет 132 775 рублей.
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