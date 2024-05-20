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Общество ,  
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Ленобласть заплатит за рождение первых двух детей региональный маткапитал

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Жительницы Ленинградской области будут получать региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, выплаты составят 140 и 70 тыс. руб. соответственно.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Дрозденко пообещал, что выплаты получат все семьи, в которых дети родились с начала этого года.

Условием станет возраст матери: до 27 лет при рождении первенца, до 30 — при рождении второго ребенка. Кроме того, в отдельных случаях выплату сможет получить и отец ребенка.

С 1 февраля сумма общероссийского материнского капитала при рождении первенца составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб.

Наряду с федеральным материнским капиталом регионы устанавливают свои выплаты на детей. Так, размер маткапитала в Ленинградской области при рождении третьего ребенка или последующих детей в 2024 году составляет 132 775 рублей.

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Теги
Ленинградская область материнский капитал
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