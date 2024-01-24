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В Челябинской области загорелась мебельная фабрика

МЧС: в Челябинской области загорелась мебельная фабрика

Кровля мебельной фабрики загорелась в Челябинской области, пожарные тушат возгорание, сообщает пресс-служба МЧС.

«В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают более 60 сотрудников и 18 пожарных машин. Информации о пострадавших нет.

Позже в МЧС добавили, пожар удалось локализовать на площади 3,6 тыс. кв. м.

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