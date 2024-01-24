В Челябинской области загорелась мебельная фабрика
Кровля мебельной фабрики загорелась в Челябинской области, пожарные тушат возгорание, сообщает пресс-служба МЧС.
«В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают более 60 сотрудников и 18 пожарных машин. Информации о пострадавших нет.
Позже в МЧС добавили, пожар удалось локализовать на площади 3,6 тыс. кв. м.
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