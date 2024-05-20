Путин освободил от должности посла России в Албании

Михаил Афанасьев (Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Албании)

Президент освободил от должности посла России в Албании Михаила Афанасьева, следует из опубликованного указа.

Афанасьев был назначен на эту должность осенью 2019 года.

По информации Министерства иностранных дел, Афанасьев родился в 1954 году. Окончил МГИМО МИД СССР, владеет английским и французским языками. Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла ему был присвоен в июне 2013 года.

На дипломатическую службу он поступил сразу после окончания университета, в 1980 году. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2005 по 2010 год был послом России в Эфиопии и по совместительству — полномочным представителем Российской Федерации при Африканском союзе. С ноября 2010 года и до назначения в Албанию занимал пост директора департамента информационного обеспечения МИД России.

Дипломатическую миссию в Албании Афанасьев завершил еще 26 апреля, временным поверенным в делах России в республике был назначен советник-посланник посольства Сергей Лысиков.