Путин освободил от должности посла России в Албании
Президент освободил от должности посла России в Албании Михаила Афанасьева, следует из опубликованного указа.
Афанасьев был назначен на эту должность осенью 2019 года.
По информации Министерства иностранных дел, Афанасьев родился в 1954 году. Окончил МГИМО МИД СССР, владеет английским и французским языками. Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла ему был присвоен в июне 2013 года.
На дипломатическую службу он поступил сразу после окончания университета, в 1980 году. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2005 по 2010 год был послом России в Эфиопии и по совместительству — полномочным представителем Российской Федерации при Африканском союзе. С ноября 2010 года и до назначения в Албанию занимал пост директора департамента информационного обеспечения МИД России.
Дипломатическую миссию в Албании Афанасьев завершил еще 26 апреля, временным поверенным в делах России в республике был назначен советник-посланник посольства Сергей Лысиков.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования