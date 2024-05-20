Суд отправил замгендиректора «дочки» РЖД Черкезова под домашний арест

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Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест первого заместителя гендиректора дочернего предприятия РЖД — «ВРК-1» — Георгия Черкезова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и двое суток, то есть до 19 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов», — уточнили в пресс-службе.

Черкезова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По этой статье он может получить наказание до десяти лет лишения свободы.

Следователи считают, что Черкезов, пользуясь сведениями, полученными им в силу занимаемой должности, организовал заключение контрактов по заниженной стоимости, чем причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.

Акционерное общество «Вагоноремонтная компания» занимается модернизацией и капитальным ремонтом вагонов и подвижного состава железнодорожного транспорта. Компанию основали в 2011 году, она входит в Центральную дирекцию по ремонту грузовых вагонов.