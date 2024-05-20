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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана
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Участники заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы Министерства иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Трансляция заседания шла на официальном сайте организации.

Постоянный представитель Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо объявил начало 9629-го заседания и предложил «по просьбе делегации Российской Федерации, Китая и Алжира, а также от имени членов Совета Безопасности» всем присутствующим встать и присоединиться к минуте молчания.

«Мы выражаем соболезнования и сочувствие их семьям и народу Исламской Республики Иран», — добавил Афонсо. После этого все в зале заседания встали со своих мест.

На этом заседании Совбеза ООН обсуждались угрозы международному миру и безопасности.

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