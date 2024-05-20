Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана
Участники заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и главы Министерства иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Трансляция заседания шла на официальном сайте организации.
Постоянный представитель Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо объявил начало 9629-го заседания и предложил «по просьбе делегации Российской Федерации, Китая и Алжира, а также от имени членов Совета Безопасности» всем присутствующим встать и присоединиться к минуте молчания.
«Мы выражаем соболезнования и сочувствие их семьям и народу Исламской Республики Иран», — добавил Афонсо. После этого все в зале заседания встали со своих мест.
На этом заседании Совбеза ООН обсуждались угрозы международному миру и безопасности.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования