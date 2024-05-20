ЦБ призвал банки тщательнее выявлять расчеты с теневым бизнесом
Центробанк России призвал сотрудников банковской системы пристальнее следить за своими платежными агентами — некоторые из них при упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан, открывая электронные кошельки без ведома граждан. Об этом говорится в заявлении регулятора.
В ЦБ пояснили, что зачастую такие средства платежа используются для расчетов с теневым бизнесом, в том числе для переводов нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и пр.
«Регулятор рекомендует банкам проявлять осмотрительность при выборе таких организаций (платежных агентов. — РБК) и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство», — отметили в ЦБ.
Платежными агентами могут быть как организации, так и индивидуальные предприниматели, которые выполняют часть банковских операций. При выявлении недобросовестной работы такого агента банку следует расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке.
Банк несет ответственность за то, чтобы агент соблюдал требования по идентификации клиентов, напомнили в ЦБ.
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