В Петербурге загорелся ресторан «Чайхона»
В Приморском районе в Санкт-Петербурге загорелся ресторан. Об этом сообщили в петербургском МЧС.
«20 мая в 11:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Богатырский пр., 55, корп. 1», — написала пресс-служба МЧС в телеграм-канале. Согласно данным «Яндекс Карт», по этому адресу, в частности, находится ресторан «Чайхона».
То, что горит именно «Чайхона», сообщает и онлайн-издание «Фонтанка.ру».
По данным МЧС, в 11:59 пожар, охвативший площадь 60 кв. м, был ликвидирован. В тушении огня принимали участие 20 сотрудников МЧС, были задействованы 4 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.
20 мая в Санкт-Петербурге было зафиксировано сразу несколько пожаров. Сотрудники МЧС потушили возгорания в двух жилых квартирах в Петродворцовом и Фрунзенском районах. Произошел пожар в кафе в Невском районе. В Красносельском районе загорелся автомобиль. По данным МЧС, во всех случаях сведений о пострадавших нет.
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