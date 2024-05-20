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Общество ,  
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В Петербурге загорелся ресторан «Чайхона»

В Петербурге загорелся ресторан «Чайхона»
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В Приморском районе в Санкт-Петербурге загорелся ресторан. Об этом сообщили в петербургском МЧС.

«20 мая в 11:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Богатырский пр., 55, корп. 1», — написала пресс-служба МЧС в телеграм-канале. Согласно данным «Яндекс Карт», по этому адресу, в частности, находится ресторан «Чайхона».

То, что горит именно «Чайхона», сообщает и онлайн-издание «Фонтанка.ру».

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По данным МЧС, в 11:59 пожар, охвативший площадь 60 кв. м, был ликвидирован. В тушении огня принимали участие 20 сотрудников МЧС, были задействованы 4 единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

20 мая в Санкт-Петербурге было зафиксировано сразу несколько пожаров. Сотрудники МЧС потушили возгорания в двух жилых квартирах в Петродворцовом и Фрунзенском районах. Произошел пожар в кафе в Невском районе. В Красносельском районе загорелся автомобиль. По данным МЧС, во всех случаях сведений о пострадавших нет.

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Санкт-Петербург рестораны пожары

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

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