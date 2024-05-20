Китай и Сирия выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Эбрахим Раиси (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Председатель Китая Си Цзиньпин направил соболезнования вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь на пресс-конференции, передает The Paper.

По его словам, китайский лидер в своем заявлении отметил важный вклад Раиси в поддержание безопасности и стабильности Ирана, а также то, что он предпринял активные усилия по консолидации и развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираном. Кроме того, Си Цзиньпин назвал иранского президента хорошим другом китайского народа.

Свои соболезнования выразил и президент Сирии Башар Асад. «Мы работали с покойным президентом [Эбрахимом Раиси], чтобы гарантировать, что стратегические отношения между Сирией и Ираном всегда оставались процветающими. Мы продолжим помнить его визит в Сирию как важную веху на этом пути, а также все представленные им видения и идеи по обогащению отношений всем, что приносит пользу сирийскому и иранскому народам», — приводит агентство Sana слова Асада.

Вертолет с президентом Эбрахимом Раиси потерпел крушение в Иране вечером 19 мая. Авиакатастрофа произошла около села Узи в регионе Восточный Азербайджан на севере Ирана. На борту находились восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Все они погибли.