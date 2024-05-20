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Кронпринц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за болезни короля

Наследный принц, премьер Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд отложил визит в Японию из-за болезни его отца, короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Японии.

Поездка кронпринца должна была состояться 20–23 мая, новую дату японский МИД пока не сообщил. Две страны вновь будут координировать визит наследного принца, отметили в ведомстве.

Король Саудовской Аравии заболел пневмонией
Политика
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

19 мая 88-летний Аль Сауд попал в королевскую клинику в саудовском городе Джидда. У короля была высокая температура и боль в суставах. Позднее канцелярия саудовского монарха сообщила, что у него выявили пневмонию. Медики назначили Аль Сауду курс антибиотиков. Последний раз короля госпитализировали в конце апреля в рамках планового лечения.

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Теги
Саудовская Аравия Япония принц

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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