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Король Саудовской Аравии заболел пневмонией

Королевский двор: у 88-летнего короля Саудовской Аравии выявили пневмонию
Днем 19 мая канцелярия саудовского монарха сообщила, что тот был помещен в больницу в Джидде для проведения обследования из-за высокой температуры и боли в суставах. По результатам обследования у него выявили пневмонию
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Zuma / ТАСС)

По результатам серии медицинских тестов у короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда выявили пневмонию, сообщила пресс-служба королевского двора.

«[В ходе обследования] было обнаружено, что это была инфекция легких, и медицинская бригада решила, что он <...> должен пройти программу лечения, состоящую из антибиотиков, пока инфекция не пройдет», — говорится в сообщении.

Пневмония (воспаление легких) — это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани. Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов.

Короля Саудовской Аравии отправили в больницу
Политика
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Утром 19 мая 88-летнего Аль Сауда поместили в королевсккую клинику в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах. Там он должен был пройти полное обследование.

До этого монарха госпитализировали в больницу 24 апреля. Тогда его выписали из больницы после планового осмотра.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц 38-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже давно «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
воспаление легких пневмония король Саудовская Аравия

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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