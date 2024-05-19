Король Саудовской Аравии заболел пневмонией
По результатам серии медицинских тестов у короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда выявили пневмонию, сообщила пресс-служба королевского двора.
«[В ходе обследования] было обнаружено, что это была инфекция легких, и медицинская бригада решила, что он <...> должен пройти программу лечения, состоящую из антибиотиков, пока инфекция не пройдет», — говорится в сообщении.
Пневмония (воспаление легких) — это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани. Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов.
Утром 19 мая 88-летнего Аль Сауда поместили в королевсккую клинику в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах. Там он должен был пройти полное обследование.
До этого монарха госпитализировали в больницу 24 апреля. Тогда его выписали из больницы после планового осмотра.
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц 38-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже давно «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg.
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