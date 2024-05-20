«Ведомости» подсчитали сумму перехода РЖД на российские смартфоны
Переход сотрудников РЖД на российские смартфоны будет происходить в два этапа, стоимость проекта может превысить 600 млн руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
В конце 2023 года «Федеральная пассажирская компания» (ФПК; «дочка» РЖД) закупила для работников 7 тыс. отечественных устройств — большинство из них произвел холдинг Fplus. Еще 9 тыс. закупят до конца 2024 года.
В компании Fplus подтвердили, что ФПК купила у них собранные в России смартфоны R570Е с операционной системой «Аврора». В рознице смартфон продается по цене 47 990 руб. Один из собеседников издания заявил, при закупке крупных партий госзаказчиками цена обычно ниже, чем в рознице. По его подсчетам, одно устройство стоило ФПК 40 тыс. руб., а сумма закупки 16 тыс. гаджетов может составить не менее 640 млн руб.
Летом 2023 года источник сообщил РБК, что в РЖД готовятся ввести запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях.
Позднее в компании заявили, что перевели на ОС «Аврора» несколько тысяч служебных мобильных устройств сотрудников. Работа по внедрению российской систем продолжится, уточнил перевозчик. В РЖД подчеркнули, что внедряют отечественное программное обеспечение для гаджетов своих сотрудников с 2021 года.
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