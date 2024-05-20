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Военная операция на Украине ,  
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Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе

Глава львовской ОВА Козицкий: в регионе работает система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

Во Львовской области работают системы ПВО, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

Работают служащие группы ПВО «Запад» и мобильные огневые группы, уточнил Козицкий.

В регионе также звучит сирена воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Суспільне». Всего особый режим действует на территории 11 регионов Украины.

В Львове заявили о повреждении двух энергообъектов
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Накануне, 19 мая, российские военные уничтожили во Львовской области инфраструктуру газокомпрессорной станции «Бильче-Волица» - второй по мощности в Европе.

8 мая власти сообщили об атаке на два энергообъекта на территории Львовской области. Под удар попал энергогенерирующий объект в Червоноградском районе, там начался пожар. Также поврежден объект критической инфраструктуры в Стрыйском районе. Утром того же дня в регионе объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе
Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе

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Теги
Львовская область Украина Военная операция на Украине

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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сформировать наследство
Читать
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