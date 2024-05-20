Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе

Во Львовской области работают системы ПВО, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

Работают служащие группы ПВО «Запад» и мобильные огневые группы, уточнил Козицкий.

В регионе также звучит сирена воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Суспільне». Всего особый режим действует на территории 11 регионов Украины.

Накануне, 19 мая, российские военные уничтожили во Львовской области инфраструктуру газокомпрессорной станции «Бильче-Волица» - второй по мощности в Европе.

8 мая власти сообщили об атаке на два энергообъекта на территории Львовской области. Под удар попал энергогенерирующий объект в Червоноградском районе, там начался пожар. Также поврежден объект критической инфраструктуры в Стрыйском районе. Утром того же дня в регионе объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.