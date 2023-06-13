Путин наградил орденом актрису Светлану Немоляеву
Президент России Владимир Путин наградил актрису Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.
Актрису наградили «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
Немоляева родилась в 1937 году, ей 86 лет. Она окончила театральное училище им. М.С. Щепкина в 1958 году. С 1959 года служит в Театре имени Владимира Маяковского в Москве, в 1980-м стала народной артисткой РСФСР.
Первую известность актриса получила в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в художественном фильме «Евгений Онегин» режиссера Романа Тихомирова. Помимо этого, она известна по своим киноролям в картинах Эльдара Рязанова. Среди них «Служебный роман» (1977) и «Гараж» (1979).
На сцене театра актриса сыграла в более чем 50 спектаклях, в том числе Офелию в «Гамлете» и Машу в «Иркутской истории». Немоляева становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в 2013 и 2019 году.