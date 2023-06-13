Путин наградил орденом актрису Светлану Немоляеву

Светлана Немоляева (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил актрису Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Актрису наградили «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Немоляева родилась в 1937 году, ей 86 лет. Она окончила театральное училище им. М.С. Щепкина в 1958 году. С 1959 года служит в Театре имени Владимира Маяковского в Москве, в 1980-м стала народной артисткой РСФСР.

Первую известность актриса получила в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в художественном фильме «Евгений Онегин» режиссера Романа Тихомирова. Помимо этого, она известна по своим киноролям в картинах Эльдара Рязанова. Среди них «Служебный роман» (1977) и «Гараж» (1979).

На сцене театра актриса сыграла в более чем 50 спектаклях, в том числе Офелию в «Гамлете» и Машу в «Иркутской истории». Немоляева становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в 2013 и 2019 году.