В КСИР не подтвердили выход на связь пассажиров вертолета Раиси
Данные о том, что пассажиры вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, выходили на связь после жесткой посадки воздушного судна, не соответствуют действительности, сообщает Press TV со ссылкой на командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейна Салами.
Агентства Fars и Irna передавали, что контакт удалось установить с одним из пассажиров вертолета и членом экипажа. Замглавы МИД Ирана Мехди Сафари сообщал, что после ЧП на связь дважды выходил имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, он жаловался, что плохо себя чувствует и говорил, что слышит шум машин скорой помощи.
На борту, помимо Раиси и аль-Хашема, были еще несколько человек, в том числе глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян. Президент возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.
Поиски вертолета Раиси идут несколько часов, они осложняются бездорожьем и плохими погодными условиями: в месте ЧП сильный туман, видимость там упала до 5 м. В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники Красного Полумесяца и военные. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее выразил надежду, что с Раиси и его спутниками все в порядке.
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