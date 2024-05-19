Лавров прибыл в Астану для участия в совете глав МИД ШОС
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану для участия в совете глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.
В рамках встречи министры обсудят региональные и международные проблемы. В частности, обменяются мнениями по ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.
Также министры рассмотрят кандидатуры нового генерального секретаря ШОС и директора Исполкома региональной антитеррористической структуры организации.
Кроме того, руководители МИД подготовят пакеты документов к совету глав государств ШОС, который состоится 3-4 июля в столице Казахстана. Одним из итогов июльского саммита станет присоединение Белоруссии к ШОС в качестве полноправного государства — члена объединения. В результате число участников организации увеличится до 10 стран.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
Последний саммит ШОС на высшем уровне прошел в июле 2023 года в Индии. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, проблему «цветных революций» и односторонних санкций.
Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей в Ленинградской области. Видео
Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Польша потратит $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией
Место, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана
Кадры поисковой операции после жесткой посадки вертолета с президентом Ирана
Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного?
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Как подать отчет об операциях по зарубежному счету? Инструкция
Россиянин обратился в OFAC для разморозки активов. Это первый подобный случай
Дивидендный сезон близок к кульминации: кто сколько заплатит инвесторам?