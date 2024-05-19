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Политика ,  
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Лавров прибыл в Астану для участия в совете глав МИД ШОС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану для участия в совете глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

В рамках встречи министры обсудят региональные и международные проблемы. В частности, обменяются мнениями по ситуации в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.

Также министры рассмотрят кандидатуры нового генерального секретаря ШОС и директора Исполкома региональной антитеррористической структуры организации.

Кроме того, руководители МИД подготовят пакеты документов к совету глав государств ШОС, который состоится 3-4 июля в столице Казахстана. Одним из итогов июльского саммита станет присоединение Белоруссии к ШОС в качестве полноправного государства — члена объединения. В результате число участников организации увеличится до 10 стран.

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Трансляция заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества&nbsp;(Пекин, Китай)

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

Последний саммит ШОС на высшем уровне прошел в июле 2023 года в Индии. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, проблему «цветных революций» и односторонних санкций.

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Сергей Лавров Казахстан ШОС
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

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