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Общество ,  
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В Кемерово восемь человек задержали после перестрелки у жилого дома

Полиция задержала восемь человек после перестрелки в Кемерово

В Кемерово восемь человек задержали после перестрелки у жилого дома
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На парковке возле жилого дома в Кемерово местные жители устроили стрельбу, в итоге полиция задержала восемь человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

19 мая около 6:00 по местному времени (2:00 мск) в отдел полиции Кемерово обратилась местная жительница, которая сообщила, что на парковке возле дома по улице Мичурина слышны звуки, похожие на выстрелы.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между двумя группами мужчин произошел конфликт. Сначала сотрудники полиции задержали четверых участников конфликта, еще четверо попытались скрыться, но их позже тоже задержали. Все задержанные оказались местными жителями.

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«Полицейскими изъяты три единицы травматического оружия. Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили в МВД.

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). По данным следствия, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе травматического оружия.

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Кемерово Кемеровская область стрельба уголовное дело

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