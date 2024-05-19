В Кемерово восемь человек задержали после перестрелки у жилого дома
На парковке возле жилого дома в Кемерово местные жители устроили стрельбу, в итоге полиция задержала восемь человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
19 мая около 6:00 по местному времени (2:00 мск) в отдел полиции Кемерово обратилась местная жительница, которая сообщила, что на парковке возле дома по улице Мичурина слышны звуки, похожие на выстрелы.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между двумя группами мужчин произошел конфликт. Сначала сотрудники полиции задержали четверых участников конфликта, еще четверо попытались скрыться, но их позже тоже задержали. Все задержанные оказались местными жителями.
«Полицейскими изъяты три единицы травматического оружия. Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили в МВД.
Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). По данным следствия, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из имеющегося при себе травматического оружия.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки