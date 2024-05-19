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Усик после победы над Фьюри заявил о готовности к реваншу

Александр Усик после победы над британцем Фьюри заявил о готовности к реваншу
Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Реванш между боксерами запланирован на 12 октября текущего года

Украинский боксер Александр Усик, победивший британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, заявил, что готов к реваншу.

«Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Слушайте… мы сделаем еще один хороший бой», — сказал Усик после боя.

Ранее Фьюри, комментируя свое поражение, заявил о своей победе и напомнил, что у них «есть пункт о реванше». «Верю, что я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство раундов. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой и я вернусь», — отметил британский боксер.

Позже он предположил, что судьи встали на сторону Усика, поскольку в его стране идут боевые действия.

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Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бой между Усиком и Фьюри проходил в Эр-Рияде. Ближе к концу девятого раунда украинский боксер отправил в нокдаун британца. Решение о победе Усика было принято раздельным решением судей. Реванш между боксерами запланирован на 12 октября текущего года.

Это был первый за 25 лет поединок за абсолютное чемпионство в тяжелом весе.
Для Фьюри это поражение стало первым в карьере, а Усик продолжает оставаться непобежденным. После победы украинец отобрал у британца чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Теги
Александр Усик Тайсон Фьюри бокс чемпион мира Украина Великобритания

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Для сдачи в аренду

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Для продажи

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