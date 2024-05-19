На Украине решили пока не отправлять повестки через мобильное приложение
На Украине пока не будут отправлять повестки в мобильное приложение «Резерв+» и на электронную почту, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает телеканал ТСН.
18 мая Минобороны Украины запустило мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов. В этом приложении военнообязанные украинцы должны обновить данные о себе, после чего они смогут получить доступ к информации в реестре «Оберег».
«Оберег» — это электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, который собирает, хранит и обрабатывает данные для военного учета на Украине.
После запуска в работе «Резерв+» произошел сбой, сообщил спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин вечером 18 мая. «Там более 100 тысяч человек пытались одновременно зайти, произошел такой вот незначительный технический сбой», — рассказал Лазуткин (цитата по ТСН). Он подчеркнул, что полноценная версия приложения появится только в июне.
Позже замминистра обороны Черногоренко заявила, что пока повестки в мобильном приложении "Резерв+" приходить не будут. По ее словам, в украинском законодательстве не предусмотрено оповещение граждан через электронную повестку.
«Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из «Оберега» и могли выполнить свою законную обязанность — обновить данные», — сказала Черногоренко.
С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно нововведениям, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, был снижен с 27 до 25 лет.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки