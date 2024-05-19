 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине решили пока не отправлять повестки через мобильное приложение

Минобороны Украины объяснило, почему повестки не отправляют через приложение
Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине пока не будут отправлять повестки в мобильное приложение «Резерв+» и на электронную почту, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает телеканал ТСН.

18 мая Минобороны Украины запустило мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов. В этом приложении военнообязанные украинцы должны обновить данные о себе, после чего они смогут получить доступ к информации в реестре «Оберег».

«Оберег» — это электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, который собирает, хранит и обрабатывает данные для военного учета на Украине.

На Украине утвердили новые правила вручения повесток
Политика

После запуска в работе «Резерв+» произошел сбой, сообщил спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин вечером 18 мая. «Там более 100 тысяч человек пытались одновременно зайти, произошел такой вот незначительный технический сбой», — рассказал Лазуткин (цитата по ТСН). Он подчеркнул, что полноценная версия приложения появится только в июне.

Позже замминистра обороны Черногоренко заявила, что пока повестки в мобильном приложении "Резерв+" приходить не будут. По ее словам, в украинском законодательстве не предусмотрено оповещение граждан через электронную повестку.

«Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из «Оберега» и могли выполнить свою законную обязанность — обновить данные», — сказала Черногоренко.

С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно нововведениям, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, был снижен с 27 до 25 лет.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Теги
Украина мобилизация повестки электронные повестки мобильное приложение

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
На Украине запустили сервис электронной очереди в военкомат
Политика
Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса из-за закона о мобилизации
Политика
Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Америка, Китай и «неприсоединившиеся». Как мир распадается на блоки Pro, 08:29
На Украине решили пока не отправлять повестки через мобильное приложение Политика, 08:13
Над Россией за ночь сбили 9 ракет ATACMS и 61 дрон Политика, 07:26
В Краснодарском крае загорелась овощебаза Общество, 07:21
Министр военного кабинета Израиля предъявил Нетаньяху ультиматум по Газе Политика, 07:05
Маск оценил наличие зарубежных товаров в России Политика, 06:55
Bloomberg рассказал о проблемах украинцев при поиске работы в Британии Общество, 06:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-адвокату Трампа вручили повестку в суд на праздновании 80-летия Политика, 06:21
Фьюри объяснил решение отдать победу Усику военными действиями на Украине Спорт, 05:46
Гладков сообщил об уничтожении беспилотника в Белгородской области Политика, 05:39
МВД объявило в розыск замглавы офиса украинского президента Политика, 05:39
«Укрэнерго» предупредило об аварийных отключениях света в двух областях Политика, 05:35
В Одессе и Харькове раздались взрывы Политика, 05:05
Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри Спорт, 04:52