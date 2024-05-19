На Украине решили пока не отправлять повестки через мобильное приложение

На Украине пока не будут отправлять повестки в мобильное приложение «Резерв+» и на электронную почту, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает телеканал ТСН.

18 мая Минобороны Украины запустило мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов. В этом приложении военнообязанные украинцы должны обновить данные о себе, после чего они смогут получить доступ к информации в реестре «Оберег».

«Оберег» — это электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, который собирает, хранит и обрабатывает данные для военного учета на Украине.

После запуска в работе «Резерв+» произошел сбой, сообщил спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин вечером 18 мая. «Там более 100 тысяч человек пытались одновременно зайти, произошел такой вот незначительный технический сбой», — рассказал Лазуткин (цитата по ТСН). Он подчеркнул, что полноценная версия приложения появится только в июне.

Позже замминистра обороны Черногоренко заявила, что пока повестки в мобильном приложении "Резерв+" приходить не будут. По ее словам, в украинском законодательстве не предусмотрено оповещение граждан через электронную повестку.

«Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из «Оберега» и могли выполнить свою законную обязанность — обновить данные», — сказала Черногоренко.

С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно нововведениям, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас является «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. Кроме того, возраст, начиная с которого человек подпадает под мобилизацию, был снижен с 27 до 25 лет.