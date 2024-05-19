В Краснодарском крае загорелась овощебаза
В хуторе Ленина на Кубани загорелась кровля склада овощной базы, сообщила пресс-служба МЧС.
Изначально ведомство оценило площадь пожара в 3 тыс. кв. м. Позднее МЧС уточнило, что огонь охватил 1 тыс. кв. м. Возгорание локализовали. В тушении пожала участвуют 49 специалистов и 11 единиц техники. Спустя час пожарные ликвидировали открытое горение.
Накануне, 18 мая, в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в цеху по производству полиэтилена. Огонь охватил 600 кв. м, в результате частично обрушилась крыша. Столб дыма был виден из центра города и Петергофа, сообщил «РБК Петербург». Ранее, 8 мая, в центре Санкт-Петербурга загорелся склад на площади 100 кв. м, никто не пострадал.
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