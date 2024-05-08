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В центре Санкт-Петербурга загорелся склад на площади 100 кв. м

МЧС: в центре Петербурга загорелось складское помещение на площади 100 кв. м
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Центральном районе Санкт-Петербурга загорелось складское помещение на площади 100 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС города.

Сведений о пострадавших не поступало, к ликвидации возгорания привлекли пять машин и 30 пожарных. Неподалеку от горящего склада находятся станция метро «Площадь Александра Невского» и Александро-Невская лавра. По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, по адресу: набережная реки Монастырки, д. 5, нет каких-либо компаний, а само здание одноэтажное.

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22 апреля на Киевской улице Санкт-Петербурга загорелось здание автосервиса. Огонь распространился на площади 12 кв. м после замыкания проводки, затем перекинулся на второй этаж, и площадь пожара выросла почти до 100 кв. м. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание за час, на месте работали 25 человек и шесть спецмашин.

На следующий день после пожара троих сотрудников автосервиса доставили в медицинский стационар в тяжелом состоянии. Одного из них, 44-летнего мужчину, доставили в реанимацию в состоянии клинической смерти.

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