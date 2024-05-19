В здании горящего петербургского цеха частично обрушилась крыша

В загоревшемся цеху в Санкт-Петербурге частично обрушилась крыша

В цеху по производству полиэтилена в Санкт-Петербурге в результате пожара частично обрушилась крыша на площади 400 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 600 кв. м, добавили в ведомстве. Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара — 400 кв. м. Возгорание локализовали, никто не пострадал.

Пожар вспыхнул вечером 18 мая в цеху в Приморском районе города. Столб дыма был виден из центра города и Петергофа, сообщил «РБК Петербург».

Загорелся железобетонный цех размером 70х72 м и высотой 10 м по адресу улица Автобусная, 3, уточнили в региональном управлении МЧС. Генеральный директор предприятия рассказал 78.ru, что на складе хранилось около 300 т продукции.

«Фонтанка» сообщила, что на время тушения пожара автобусы № 40 и 127, которые обычно следовали через Автобусную улицу, изменили маршруты. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха.