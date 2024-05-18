МЧС: в Петербурге загорелся цех с полиэтиленом на площади 400 кв. м

В Петербурге загорелся цех с полиэтиленом на площади 400 кв. м

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге загорелся цех с полиэтиленом, площадь пожара составила 400 кв. м. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Пожар произошел в цеху в Приморском районе городе. В тушении участвуют 31 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Петербургское управление МЧС уточнило, что сообщение о пожаре поступило в 18:19. Загорелся железобетонный цех размером 70х72 м и высотой 10 м по адресу улица Автобусная, 3.

Изначально площадь пожара составляла 100 кв. м, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Из-за возгорания временно изменили маршруты автобусов № 40 и № 127, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

Издание предполагает, что загорелось помещение филиала производственного объединения имени Губкина, которое занимается изготовлением полиэтиленовых пленок. Гендиректор компании Александр Кауров отказался общаться с журналистами, пишет «Фонтанка».